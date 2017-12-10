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مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر، أن اغتيال الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح على يد الحوثيين جاء بعد وشاية من أحد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي.

وأضاف المصدر وفقاً لـ”الإخبارية”، أن المتهم بالوشاية يحظى بدعم ميليشيا الحوثي لتولي رئاسة حزب المؤتمر الشعبي أو إحداث انشقاق فيه.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد تداولت مؤخراً رسالة كتبها الرئيس السابق “صالح” قبل أيام من مقتله، قال فيها: “في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة، الذين باعوا اليمن بثمن بخس، تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى”.

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