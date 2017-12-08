«واشنطن» تدعو لحل سياسي يضمن خلو اليمن من ميليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أدان البيت الأبيض، إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن على قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء.

ودعا البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، لحل سياسي في اليمن يضمن خلوه من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

يذكر أنه تم الإعلان عن مقتل علي عبدالله صالح يوم الاثنين الماضي، وتضاربت الأنباء حول تفاصيل مقتله. ففي حين أوردت وسائل إعلام يمنية وقيادات في حزب المؤتمر أن صالح قتل أثناء توجهه بسيارته مع عدد من مرافقيه إلى سنحان، جنوب صنعاء، أكد ابنه أحمد أنه قتل في منزله خلال اشتباكات مع ميليشيات الحوثي عصر الأحد.