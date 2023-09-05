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كيف نميز الكسل المزمن أو المستمر؟ .. تعرف على أسباب الخمول في الجسم

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أعراض الخمول
أ أ
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الخمول هو صفة شخصية متعلقة بكسل الشخص، ولا يعلموا أنه قد يحدث بسبب مشكلة صحية أو نفسية تصيب الفرد.

وعن طريق الأسباب والأعراض يمكن تمييز الكسل المزمن والمستمر والتفريق بينهم جيدا.


أسباب الخمول:



من بين أسباب الخمول ما يلي:

1- الإصابة بمشاكل في القلب أو التنفس: مثل؛ ضعف عضلة القلب أو الضيق في صمامات القلب، وكذلك ارتفاع الضغط الرئوي، وحدوث تليف في الرئة.

2- الإصابة بالتهابات مختلفة: مثل؛ التهابات الكلى، أو الكبد، أو المثانة، أو الإصابة بالإنفلونزا التي تؤدي إلى تعب عام في الجسم.

3- نقص الفيتامينات في الجسم: وأهمها فيتامين ب 1، أو فيتامين ب 2، أو فيتامين ب 6، أو فيتامين ب 12، والإصابة بالأنيميا (Anemia)، فكلها أمور تؤدي إلى الخمول.

4- الإصابة بالتوتر والمشاكل النفسية: كثرة الضغوط النفسية والتفكير يسبب ضغطًا على الدماغ؛ مما يؤثر على كافة أعضاء الجسم ويجعل المصاب يشعر بالكسل.

5- عدم الحصول على الغذاء المثالي: فعندما لا يتناول الشخص غذاء متكاملًا وغنيًا بكل العناصر الأساسية للطاقة والنشاط، فإنه حتمًا سُيصاب بالخمول.

أعراض الخمول



هناك بعض الأعراض التي يشعر بها الشخص في حالة إصابته بالخمول، وهي ما يلي:

1- الشعور بالإجهاد والإرهاق: أيّ الشعور بالضعف العام بكل أجزاء الجسم.

2- اصفرار البشرة: وظهور ملامح التعب على الوجه، مع وجود السواد أسفل العين.

3- تعرق الجسم باستمرار: حتى مع بذل مجهود أو نشاط جسدي بسيط.




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