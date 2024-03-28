10 نصائح مهمة لتعليم أطفالك الادخار

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يتساءل بعض الآباء عن طرق وخطوات عملية تُسهم في على تعليم الأطفال الادخار، مما يساعدهم على تجنب الإنفاق غير الضروري وكيفية إدارة أموالهم.

ويجب في البداية شرح المفاهيم الأساسية المهمة مثل المدخرات والميزانية والأهداف، فيما قد يحتفظ الأطفال الأصغر سنًا بمدخراتهم في حصالة، لكن قد يرغب الأطفال الأكبر سنًا في الاحتفاظ بأموالهم في البنك أو في بطاقة الخصم.

وكشف موقع "إنفستوبيديا" عن 10 خطوات يمكن اتباعها لتعلم الأطفال طريقة الادخار، على النحو التالي:





1. الرغبات مقابل الاحتياجات



2. الاعتماد على أنفسهم في كسب المال



3. تحديد أهداف الادخار



4. توفير مكان لادخار المال



5. تتبع الإنفاق



6. حوافز الادخار



7. ارتكاب الأخطاء



8. التصرف كدائن له



9. تحدث عن المال



10. كن قدوة حسنة



الخطوة الأولى في تعليم الأطفال قيمة الادخار هي مساعدتهم على التمييز بين الرغبات والاحتياجات.الاحتياجات تشمل الأساسيات، مثل الغذاء والمأوى والملابس الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. والرغبات هي الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها، مثل والحلوى وحتى الأحذية الرياضية، أو الدراجة، أو أحدث الهواتف الذكية.ويمكنك تطبيق ذلك بشكل عملي من خلال العناصر الموجودة في غرفة نومهم أو المطبخ واسألهم عما إذا كان هذا الشيء حاجة أم رغبة، مما يتيح شرح فكرة أنه يجب عليك تحديد أولويات ما تنفق عليه أموالك، مع ترك بعض المال للضروريات المستقبلية.إذا كنت تريد لأطفالك أن يتعلموا الادخار، فإن السماح لهم بكسب المال وتوفيره يوفر لهم الفرصة لتعلم كيفية استخدامه. عندما تقدم مكافآت لهم مقابل القيام بالأعمال المنزلية، فإنهم يتعلمون أيضًا قيمة عملهم الشاق.يمكن أن تكون مساعدة الأطفال على تحديد هدف الادخار طريقة أفضل لتحفيزهم.إذا كانوا يعرفون ما يريدون الادخار من أجله، ساعدهم على تقسيم أهدافهم إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، على سبيل المثال عندما يرغبون في جهاز مقابل 100 دولار، ويحصلون على مصروف قدره 10 دولارات كل أسبوع، ساعدهم في معرفة المدة التي سيستغرقونها للوصول إلى هذا الهدف، بناءً على معدل مدخراتهم.عندما يكون لدى أطفالك هدف الادخار في الاعتبار، سيحتاجون إلى مكان لحفظ أموالهم. بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، قد يكون الأنسب حصالة، ولكن إذا كانوا أكبر سنًا قليلاً، فقد ترغب في إنشاء حساب توفير خاص بهم في أحد البنوك أو حتى الحصول على بطاقة خصم مناسبة للأطفال.إذا حصل أطفالك على مخصصات مالية، فإن مطالبتهم بتدوين مشترياتهم كل يوم وإضافتها في نهاية الأسبوع يمكن أن يشكل تجربة مدهشة. شجعهم على التفكير في كيفية إنفاقهم ومدى سرعة وصولهم إلى هدف الادخار الخاص بهم إذا قاموا بتغيير أنماط إنفاقهم.إذا كان طفلك قد حدد هدفًا كبيرًا للادخار - على سبيل المثال، جهاز لوحي بقيمة 400 دولار - يمكنك أن تعرض عليه مطابقة نسبة مئوية مما ادخرهـ كأن تقدم له عند توفير نصف المبلغ مكافأة قدرها 50 دولارًا مقابل ذلك.جزء من تعليم الأطفال كيفية الادخار هو السماح لهم بالتعلم من أخطائهم. فيمكن إبعاد الأطفال عن خطأ قد يكون مكلفًا، لكن قد يكون من الأفضل استخدام هذا الخطأ كلحظة قابلة للتعليم. وبهذه الطريقة، سيعرفون في المستقبل ما لا يجب عليهم فعله بأموالهم.أحد المبادئ الأساسية للادخار هو عدم العيش بما يتجاوز إمكانياتك. إذا كان لدى طفلك شيء يريد شراءه بفارغ الصبر ويعمل على الادخار من أجله، فإن تعاملك كدائن له يمكن أن يساعد في تعليمه درسًا قيمًا حول الادخار.إذا كنت تريد أن يتعلم أطفالك كيفية الادخار، يجب عليك إجراء مناقشة مستمرة للحديث عن المال، أو جعل المحادثات المالية جزءًا من مناقشاتك اليومية.إذا كنت تريد أن يصبح أطفالك مدخرين، فإن كونك واحدًا منهم يمكن أن يساعدك على تحقيق ذلك، مثل أن تقرر الادخار لشراء شيء ما معًا، مثل تلفزيون بشاشة كبيرة، أو عطلة عائلية.