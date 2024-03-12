للمرضعات.. 4 نصائح لا تفوتك خلال شهر رمضان

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هناك العديد من فوائد حليب الثدي للأطفال الرضع، إلا أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر على حجمه وتكوينه، أحدها هو النظام الغذائي للأم.

وأظهرت بعض الدراسات، أن الصيام يؤثر سلبًا على عملية الرضاعة الطبيعية، ومنها دراسة أجريت في عام 2006 شملت 21 أمًا مرضعة تتراوح أعمارهن بين 17 و 38 عامًا.

وحلل الباحثون على عينات من حليب الأم، وتراوحت أعمار الأطفال بين 2 و5 أشهر، أثناء الدراسة التي أجريت خلال شهر رمضان وبعد أسبوعين من نهايته.





انخفاض مستوى الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم خلال شهر رمضان



نصائح صحية على الأم المرضع اتباعها خلال شهر رمضان



وأظهرت النتائج، أن خلال شهر رمضان انخفض مستوى الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم في حليب الأم بشكل ملحوظ. وزن الأم زاد حوالي 1 كيلو بعد شهر رمضان. لم تكن التغيرات في مؤشر كتلة الجسم للأم ذات دلالة إحصائية.ورصدت الدراسة، انخفاضًا كبيرًا في تناول فيتامين (أ) بعد شهر رمضان. وخلال الصيام، كان البروتين والفيتامينات إيه وسي أقل من الحصص الغذائية اليومية الموصى بها للنساء المرضعات.وخلصت الدراسة إلى أنه لم يكن لصيام رمضان تأثير كبير على تكوين المغذيات الكبيرة في حليب الثدي وبالتالي نمو الرضع، مع وجود فروق في بعض العناصر الصغرى مثل الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وفق ما نشر محرك البحث "ببمد" المختص في رصد الأبحاث الطبية.وتقدم وزارة الصحة، عددًا من النصائح الصحية التي يجب على الأم المرضع اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.وتتضمن النصائح:- أهمية تناول كمية كافية من السوائل بين إفطار المغرب وإمساك الفجر.- زيادة نسبة الكربوهيدرات في الطعام؛ لإمداد الجسم بالطاقة. ومن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات: الأرز، والمكرونة، والقمح، والفول، والبقوليات.- ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة؛ لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية.- الحرص على تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل: الألبان ومنتجاتها، والبيض؛ لأنها المكون الأساسي للبن الأم.