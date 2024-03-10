للأمهات.. أطعمة صحية ومفيدة لأسرتك وأطفالك في أول سحور رمضاني

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يختلف النظام الغذائي خلال شهر رمضان عنه في باقي شهور العام، بالنظر إلى عدد ساعات الصيام الطويلة، مما يؤدي إلى تغييرات في الجسم، لذا فمن المهم اعتماد خيارات غذائية صحية أثناء وجبتي الإفطار والسحور.

أثناء الإفطار، أكثر من شرب الماء، وتناول وجبة متوازنة من الكربوهيدرات النشوية والخضراوات والبروتينات ومنتجات الألبان، للحصول على الدهون الطبيعية.

ووجود هذه العناصر الغذائية في وجبة الإفطار يساعد على إبقاء الجسم رطبًا وممتلئًا لفترة أطول، كما يمكن أن يعزز جهاز المناعة، وفقًا لموقع "كونفرزيشن".





ما يجب أن تعديه لأسرتك أثناء السحور



تجنبي هذه الأشياء في السحور



أثناء السحور، ركزي على تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض - مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات بما فيها الشوفان والجاودار والشعير والأرز البني والكينوا والتوت والتفاح والبرتقال.لن تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وستساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. ويمكن أن يساعدك هذا أيضًا على التحكم في شهيتك طوال اليوم.بعض الأشياء يجب عليك تجنبها مثل الملح والكافيين والسكريات والأطعمة المصنعة.عند تحضير وجبات السحور، من المهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح، لأن ذلك سيؤدي إلى الجفاف ويجعلك تشعر بالعطش أثناء النهار.وينبغي أيضا تجنب الكافيين، لأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين لها تأثير مدر للبول، مما يزيد من إنتاج الجسم للبول، مما قد يؤدي أيضًا إلى الجفاف.ومن المهم أيضًا تجنب الأطعمة المصنعة والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة.تحتوي هذه الأطعمة على كثافة غذائية منخفضة نسبيًا، ولن تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة، وترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالأمراض.علاوة على ذلك، فإن الإفراط في تناول هذه الأنواع من الأطعمة يمكن أن يضر القلب والكلى، ويبطئ جهاز المناعة، وقد يسبب زيادة الوزن.يمكنك استبدال الأطعمة المقلية، مثل السمبوسة، ببدائل صحية مثل التمر والفواكه. وبالمثل، حاول استبدال الأطعمة السكرية مثل الكعك والآيس كريم بأشياء مثل سلطات الفواكه والزبادي.تجنبي القلي أثناء الطهي، واعتمدي الشوي بديلاً لذلك، لأنه يعد أكثر صحة بشكل عام.ومن المفيد طهي الطعام باستخدام الطماطم والبصل، لأن الطماطم يمكن أن تساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي وتقليل نسبة الجلوكوز في الدم، والبصل يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن. والألياف.