حل بسيط يجعل طفلك أقل معاناة من تقلب المزاج

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يمكن أن يعاني جميع الأطفال من اضطراب الحركة، لكن إذا بدا أن طفلك أكثر عصبية وتعبًا، فقد يكون ذلك بسبب نقص المياه.

تقول اختصاصية تغذية الأطفال زوي جريفيث: "التفكير فيما إذا كان طفلك قد حصل على ما يكفي من الشرب يأتي في قائمة الأشياء التي تقلق الآباء يوميًا، إلى جانب جعلهم يأكلون كمية لا بأس بها من الفاكهة والخضراوات، أو التحكم في مقدار الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات".





شرب المياه



كمية المياه التي يحتاجها الأطفال يوميًا



كن مثالاً يُحتذى به



الاعتماد على النفس في شرب المياه



الماء بنكهات مختلفة



الاحتفاظ بزجاجة مياه طوال الوقت



لكن الحالة المزاجية ليست فقط هي التي تساعد في الحصول على جرعة جيدة.إذ "إن البقاء رطبًا أمر مهم لأجسام الأطفال. يعد تناول السوائل ضروريًا لنقل العناصر الغذائية وإزالة الفضلات في البول وتنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق وتليين المفاصل"، وفق قولها.وأوضحت أن "شرب كمية كافية يساعد أيضًا على منع الإمساك الذي يعد مشكلة شائعة عند الأطفال الصغار".وتنصح اختصاصية التغذية: "حاول تشجيع طفلك على تناول مشروب على فترات منتظمة طوال اليوم، بما في ذلك أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة وأثناء الأنشطة".وتابعت: "إذا كان هناك مشروب بجانبهم دائمًا على العشاء، فإن الوصول إليه يصبح تلقائيًا، وليس شيئًا يجب عليك الاستمرار في تذكيرهم به"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأشارت اختصاصية التغذية إلى أنه "يحب الأطفال أن يشعروا بالسيطرة والمسؤولية، لذا تحدث معهم عن أهمية البقاء رطبًا واقترح عليهم أن يهدفوا إلى شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، بحيث يكون لديهم هدف أساسي للعمل على تحقيقه".وحثت الآباء على أن يكونوا قدوة للأبناء في شرب المياه، قائلة: "دع طفلك يراك تشرب الماء. إن الأطفال سوف يقلدون ما تفعله، لذلك إذا كنت تشرب الماء، سيفعلون ذلك أيضًا".تقول زوي: "شجعي الأطفال الأكبر سنًا قليلًا على مساعدة أنفسهم في شرب الماء. ضعي الأكواب بجانب الصنبور وضعي زجاجة أو إبريقًا من الماء على الطاولة أثناء تناول الوجبات. إذا كان لديك مشروب ماء في متناول طفلك في جميع الأوقات، فيمكنه أن يرتشفه عندما يريد. إنه يشجع الاستقلال ويجعلهم أكثر عرضة للتنظيم الذاتي".وأوضحت: "يحب الأطفال المصاصات أو الزجاجات غير التقليدية، واستخدامها يمكن أن يشجعهم على شرب المزيد. في بعض الأحيان يكون أحد العناصر التي تحمل شخصيتهم المفضلة حافزًا كافيًا لمساعدتهم على زيادة استهلاكهم للمياه".وفقًا لاختصاصية التغذية، فإنه "في كثير من الأحيان يقول الأطفال الصغار إن طعم الماء ممل، لذا جربوا نقع الماء بنكهات مختلفة مثل شرائح البرتقال والليمون، والتوت أو النعناع والخيار".ونصحت: "من الممكن زيادة استهلاكك للمياه عن طريق الفواكه والخضروات - فنحن نحصل على حوالي 20 في المئة من استهلاكنا اليومي من طعامنا، لذا حاول إغراء الأطفال من خلال الإبداع وصنع عصائر الفاكهة معهم، ولكن يجب أن يقتصر الأمر على 150 مل في اليوم بسبب محتوى السكر".وقالت: "تحتوي الفواكه والخضراوات مثل البطيخ والخيار على نسبة عالية من الماء بشكل طبيعي، لذا يمكنك تناول وجبة خفيفة رائعة للمساعدة على البقاء رطبًا في الأيام الحارة. يعد الحليب أيضًا خيارًا صحيًا ومرطبًا وسيساعد على زيادة كمية الكالسيوم أثناء تناوله".أوصت اختصاصية التغذية: "حاول تكليف الأطفال بملء زجاجة المياه الخاصة بهم ليأخذوها معهم عند مغادرة المنزل، أو الاحتفاظ بزجاجات المياه في صندوق سيارتك بحيث يكون لديك دائمًا الكثير من السوائل في متناول يدك. الأمر كله يتعلق ببناء عادات صحية".