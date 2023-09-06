هيئة الحكومة الرقمية تعلن عن تفاصيل برنامج نمو لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية أن التقديم في برنامج نمو لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف متاح حالياً، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.





نبذة عامة عن البرنامج:



رحلة البرنامج:



مزايا البرنامج:



شروط التقديم على البرنامج:



ملاحظة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- برنامج نمو هو أحد برامج هيئة الحكومة الرقمية التي تهدف إلى بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال التحول الرقمي، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتأهيلهم من خلال رحلة تطويرية متكاملة مصممة بناءً على أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة مع جهات رائدة في مجال التطوير المهني والتحول الرقمي.كما يهدف البرنامج إلى التالي:- استقطاب أفضل الكفاءات من حديثي التخرج للعمل في هيئة الحكومة الرقمية.- تمكين المشاركين من الجدارات المهنية والمهارات التي يتطلبها واقع ومستقبل الأعمال.- تهيئة المشاركين للانضمام الفعّال إلى القوى العاملة في الهيئة والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.- يبدأ البرنامج بتقييم شامل لقدرات المشاركين، يليها رحلة تطويرية مثرية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية المعرفة والمهارات والقدرات الرقمية بما يتوافق مع توجهات الأعمال ومستقبل التقنية والتحول الرقمي، وتشمل الأنشطة الآتي:1- تدريب على رأس العمل: إشراك منتسبي البرنامج في مهام وأدوار وظيفية.2- تدوير وظيفي: التدوير على عدة إدارات وأقسام متخصصة لفهم ترابط الإدارات وإجراءات العمل المشتركة.3- مشاريع وبرامج: المشاركة في مشاريع وبرامج تعمل عليها الهيئة في مجال التحول الرقمي على المستوى الوطني.4- إرشاد مهني: تقديم جلسات إرشاد مهني للمشاركين في البرنامج.5- دورات تدريبية: حضور عدة دورات تدريبية متقدمة في المهارات الوظيفية والمهنية.6- Hackathon & Bootcamps: المشاركة في معسكرات تدريبية وأنشطة تهدف إلى صناعة حلول مبتكرة لتحديات قائمة في مجال العمل.1- توقيع عقد عمل.2- راتب شهري منافس.3- تأمين طبي يشمل (الزوجـ/ ـة – الأبناء - الوالدين).4- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.5- تأهيل مهني متقدم.6- خبرات نوعية في مجال التحول الرقمي.التخصصات الأكاديمية:- هندسة الحاسب.- نظم المعلومات الإدارية.- إدارة الأعمال.- الهندسة الصناعية.- الهندسة الكهربائية.- هندسة البرمجيات.- تقنية المعلومات.- التسويق.- علوم الحاسب.- الذكاء الاصطناعي.- هندسة البيانات الضخمة.- علم البيانات وتحليلاتها.- قانون.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- خريجي بكالوريوس لعام 2022 – 2023 في التخصصات المحددة للبرنامج، ومن مؤسسات تعليمية معتمدة من وزارة التعليم.3- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.4- ألا يتجاوز عمر المتقدمين 26 سنة ميلادية5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (4 من 5) أو (3.2 من 4).6- متفرغ للبرنامج بشكل كامل.7- إجادة اللغة الإنجليزية.- سيتم فرز المتقدمين حسب الأفضلية بناء على شروط التقديم المذكورة ثم دعوة المرشحين للمشاركة في اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.الجدول الزمني:1- الإعلان عن البرنامج واستقبال الطلبات.2- تقييم ومفاضلة المتقدمين.3- إجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول.4- إعلان النتائج وإبلاغ المرشحين.5- بدء البرنامج.- التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/22هـ الموافق 2023/09/07م.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: