30 قائدًا يشاركون في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»

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بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بجمهورية الصين الشعبية، يقوم فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، حيث تنطلق، غدًا الأربعاء، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية.

حضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية

وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور فخامة رئيس الصين «للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)»، وذلك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية

وعلى هامش القمة السعودية الصينية، من المقرر أن يتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.

إطلاق مشروع شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات

وتستعد المملكة والصين لإطلاق مشروع شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، وهو مشروع مشترك يشمل معمل تكسير ذو سعة عالية وينتج عددًا من المنتجات البتروكيماوية، وتقدر قيمة المشروع بـ22.5 مليار ريال سعودي، وتبلغ حصة شركة سابك فيه 51%.

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