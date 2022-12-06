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«قتلت المئات لهذا السبب».. شركة «إيلون ماسك» تواجه اتهامًا بانتهاك حقوق الحيوان
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«قتلت المئات لهذا السبب».. شركة «إيلون ماسك» تواجه اتهامًا بانتهاك حقوق الحيوان

«قتلت المئات لهذا السبب».. شركة «إيلون ماسك» تواجه اتهامًا بانتهاك حقوق الحيوان

«قتلت المئات لهذا السبب».. شركة «إيلون ماسك» تواجه اتهامًا بانتهاك حقوق الحيوان
٠١:٤٢:٣٤ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن تورط شركة نيورالينك للأجهزة الطبية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في انتهاكات محتملة لحقوق الحيوان، بحسب “رويترز”.

وتجري الشركة العديد من الاختبارات على حيوانات عديدة ما يتسبب في نفوقها، واشتكى موظفوها من أن ذلك هو ما يُطلب منهم.

الشركة تسعى لزرع شريحة في الدماغ

وبحسب توجيهات شخصية من “ماسك” تسعى الشركة لزراعة “شريحة” في الدماغ تأمل أن تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى فضلاً عن علاج أمراض عصبية أخرى.

وقال مصدر إنه يتم حاليًا التحقيق في انتهاكات الشركة لقانون رعاية الحيوان في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن عددًا من الموظفين اشتكوا من أن “ماسك” يطالب بتسريع الأبحاث وهو ما يؤدي إلى نتائج فاشلة.

وكشفت الوثائق التي يتم التحقيق فيها حاليًا أن الشركة قتلت نحو 1500 حيوان، منها أكثر من 280 من الأغنام والخنازير والقرود، بعد تجارب منذ عام 2018.

يذكر أن اللوائح الأمريكية لا تحدد عدد الحيوانات التي يمكن أن تستخدمها الشركات للبحث، مما يفسح المجال أمام العلماء لتحديد موعد وكيفية استخدام الحيوانات في التجارب.

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