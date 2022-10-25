تحرك 16 طائرة و3 سفن حربية صينية تجاه تايوان.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت اليوم تحرك 16 طائرة و3 سفن حربية صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما لا يقل عن 7 طائرات حربية صينية تجاوزت خط وسط مضيق تايوان.

أمريكا تستعد للرد على غزو صيني محتمل لتايوان

في الوقت نفسه، دعا رئيس العمليات بالبحرية الأمريكية مايك جيلداي، إلى الاستعداد للرد على غزو صيني محتمل لتايوان.

وأكد أن السلطات الصينية تخطط لتغزو جزيرة تايوان قبل عام 2027، مطالبًا بأن يكون الجيش الأمريكي مستعدًا لاحتمال غزو صيني لتايوان، حيث يزداد قلق واشنطن بشأن التهديدات ضد الجزيرة.

وحسب صحيفة “فيننشال تايمز”، فقد أوضح أنه على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار أن الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان في وقت قريب.

وتأتي تعليقات جيلداي بعد أيام من قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الصين مصممة على متابعة إعادة توحيد الجزيرة وفق جدول زمني سريع.

الصين تحذر واشنطن من التدخل في تايوان

من ناحيتها تدّعي الصين السيادة على تايوان، وتحذر واشنطن من تشجيع القوى المؤيدة للاستقلال في البلاد.

وازداد القلق بشأن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، خاصة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس، حيث حذر الرئيس جو بايدن في 4 مناسبات الصين من أن الولايات المتحدة ستتدخل للدفاع عن تايوان إذا تعرضت لأي هجوم.

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