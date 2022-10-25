الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس وزراء باكستان: ممتنون للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات
وزير الاستثمار: أدركنا خطورة تغير المناخ ورؤية 2030 صُممت لمواجهته (فيديو)
خطبة الكسوف.. الله يطمس الشمس تخويفًـا لعباده وإنذارًا وزجرًا لهم وإعذارًا
طنين أذنك يخبرك بهذا المرض.. اتجه للطبيب فورًا
محكمة تُلزم مواطنًا بدفع تعويض لزوجته.. والسبب “مفاجئ”
وزير الطاقة: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحرك 16 طائرة و3 سفن حربية صينية تجاه تايوان.. ماذا يجري؟

تحرك 16 طائرة و3 سفن حربية صينية تجاه تايوان.. ماذا يجري؟

تحرك 16 طائرة و3 سفن حربية صينية تجاه تايوان.. ماذا يجري؟
٠٣:٤٧:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت اليوم تحرك 16 طائرة و3 سفن حربية صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما لا يقل عن 7 طائرات حربية صينية تجاوزت خط وسط مضيق تايوان.

أمريكا تستعد للرد على غزو صيني محتمل لتايوان

في الوقت نفسه، دعا رئيس العمليات بالبحرية الأمريكية مايك جيلداي، إلى الاستعداد للرد على غزو صيني محتمل لتايوان.

وأكد أن السلطات الصينية تخطط لتغزو جزيرة تايوان قبل عام 2027، مطالبًا بأن يكون الجيش الأمريكي مستعدًا لاحتمال غزو صيني لتايوان، حيث يزداد قلق واشنطن بشأن التهديدات ضد الجزيرة.

وحسب صحيفة “فيننشال تايمز”، فقد أوضح أنه على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار أن الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان في وقت قريب.

وتأتي تعليقات جيلداي بعد أيام من قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الصين مصممة على متابعة إعادة توحيد الجزيرة وفق جدول زمني سريع.

الصين تحذر واشنطن من التدخل في تايوان

من ناحيتها تدّعي الصين السيادة على تايوان، وتحذر واشنطن من تشجيع القوى المؤيدة للاستقلال في البلاد.

وازداد القلق بشأن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، خاصة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس، حيث حذر الرئيس جو بايدن في 4 مناسبات الصين من أن الولايات المتحدة ستتدخل للدفاع عن تايوان إذا تعرضت لأي هجوم.

اقرأ أيضًا:

«الخارجية الأمريكية»: الصين وضعت جدولًا زمنيًا للاستيلاء على تايوان

الكلمات الدلالية:
الجيش الأمريكي الصين بكين تايوان جزيرة تايوان

مواد ذات صلة

المزيد
إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام

إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام

٠٩:٢٢ م، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات الضخمة بالطرق والمركبات في الهند؟

شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات الضخمة بالطرق والمركبات في الهند؟

٠٤:٠٤ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
إحصائية: 15 ألف أسرة مُشرَّدة في شوارع طهران

إحصائية: 15 ألف أسرة مُشرَّدة في شوارع طهران

٠٩:٤٦ م، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
مجلس الوزراء يُعدِّل آلية صرف المستحقات المفقود أصول مستنداتها

مجلس الوزراء يُعدِّل آلية صرف المستحقات المفقود أصول مستنداتها

٠٢:٣٠ م، الأثنين، ١٠ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *