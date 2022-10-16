الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ميزة معقدة في تيك توك .. تفقدك حسابك بشكل نهائي (فيديو)
تعذيب طفلة بعمر عامين وتدخل سريع من «بلاغات العنف الأسري»
استشاري أسري يوضح أفضل طريقة لحل المشاكل بين الزوجين
163 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
سلب المحلات التجارية في نيويورك بسبب ارتفاع الأسعار (فيديو)
المساحة الجيولوجية تعلن عن هزة أرضية في تبوك وتكشف سببها

الرئيسية

 /

تقنية

 /

ميزة معقدة في تيك توك .. تفقدك حسابك بشكل نهائي (فيديو)

ميزة معقدة في تيك توك .. تفقدك حسابك بشكل نهائي (فيديو)

ميزة معقدة في تيك توك .. تفقدك حسابك بشكل نهائي (فيديو)
٠١:٣٠:٢٤ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة تفعيل ميزة التحقق بخطوتين في تطبيق التيك توك، محذرا من ميزة إضافية معقدة قد تتسبب في فقدان حساب المستخدم نهائيا في تيك توك.

وأضاف الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن تفعيل ميزة التحقق بخطوتين تتم كالتالي:

– الدخول إلى الإعدادات الخصوصية

– الدخول إلى الأمان

– الضغط على التحدد بخطوتين

وتابع سالم الحربي “لو ضغطت على كلمة السر بالأسفل وهي ميزة إضافية ومعقدة، قد تفقد حسابك نهائيا لو نسيت كلمة السر.

وختم سالم الحربي بقوله “أعتبرها ميزة سيئة، لو نسيت كلمة السر ستكون قد فقدت حسابك ولن نستطيع استعادته حتى لو تواصلت مع الدعم الفني”.

اقرأ أيضا:

ارتفاع شعبية وسائل التواصل الاجتماعي وتضاعف تيك توك 3 مرات بالمملكة

لمستخدم “تيك توك”.. أنت مهدد بالسجن في هذه الحالة

 

 

الكلمات الدلالية:
تطبيق تيك توك تيك توك سالم الحربي ميزة في تيك توك

مواد ذات صلة

المزيد
ابتكار جهاز يحد من استخدام الهواتف أثناء القيادة

ابتكار جهاز يحد من استخدام الهواتف أثناء القيادة

٠١:٠٧ م، الثلاثاء، ١٩ مارس ٢٠١٣
تويتر تُطلق تطبيقاً لبث الفيديو بشكل مباشر

تويتر تُطلق تطبيقاً لبث الفيديو بشكل مباشر

١٢:٠٠ ص، الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠١٥
«أورورا».. هاتف جديد من «بلاك بيري» داعم لشريحتي اتصال

«أورورا».. هاتف جديد من «بلاك بيري» داعم لشريحتي اتصال

١٠:٤٢ م، الجمعة، ١٠ مارس ٢٠١٧
احذر.. شحن أجهزة اللابتوب والجوال على الأقمشة تسبب الحريق (فيديو)

احذر.. شحن أجهزة اللابتوب والجوال على الأقمشة تسبب الحريق (فيديو)

٠٩:٠٨ ص، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *