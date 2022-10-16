ميزة معقدة في تيك توك .. تفقدك حسابك بشكل نهائي (فيديو)

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أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة تفعيل ميزة التحقق بخطوتين في تطبيق التيك توك، محذرا من ميزة إضافية معقدة قد تتسبب في فقدان حساب المستخدم نهائيا في تيك توك.

وأضاف الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن تفعيل ميزة التحقق بخطوتين تتم كالتالي:

– الدخول إلى الإعدادات الخصوصية

– الدخول إلى الأمان

– الضغط على التحدد بخطوتين

وتابع سالم الحربي “لو ضغطت على كلمة السر بالأسفل وهي ميزة إضافية ومعقدة، قد تفقد حسابك نهائيا لو نسيت كلمة السر.

وختم سالم الحربي بقوله “أعتبرها ميزة سيئة، لو نسيت كلمة السر ستكون قد فقدت حسابك ولن نستطيع استعادته حتى لو تواصلت مع الدعم الفني”.

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