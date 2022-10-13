السديس يطلع على ممر السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه

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اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس على ممر باب السلام في رحاب المسجد النبوي رافقه عدد من وكلاء معاليه وقيادات الوكالة.

وقد أشاد الشيخ السديس بالجهود الكبيرة التى يبذلها منسوبي الوكالة من خدمة وأداء وتسهيل وتنظيم إدارة الحشود بالتزامن مع موسم العمرة ١٤٤٤هـ.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه أثناء زيارته للمسجد النبوي والوكالة لضمان تقديم كافة الخدمات بجودة عالية لزوار المسجد النبوي .

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