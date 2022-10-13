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ميزة جديدة في تحديث سناب شات تتعلق بـ«مدة الستوري» (فيديو)
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ميزة جديدة في تحديث سناب شات تتعلق بـ«مدة الستوري» (فيديو)

ميزة جديدة في تحديث سناب شات تتعلق بـ«مدة الستوري» (فيديو)

ميزة جديدة في تحديث سناب شات تتعلق بـ«مدة الستوري» (فيديو)
١٢:٠٩:٠١ ص، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة جديدة في تحديث سناب شات القادم.

وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تحديث سناب شات القادم يمكن من خلاله تصور سنابات وتبقى في الستوري لفترة أطول.

وأضاف عبدالرحمن الهادي “يمكن من خلال التحديث الجديد، ترك الصور في الاستوري لساعة أو ساعتين أو ست ساعات أو يستمر يومين أو حتى ثلاثة أيام أو أسبوع”.

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