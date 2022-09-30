«اتهمه بالاستيلاء على أراضي أوكرانيا».. بايدن: بوتين لن ينجو بفعلته

تواصل – فريق التحرير :

قال الرئيس الأمريكي بايدن إن نظيره الروسي بوتين يختلق “الأكاذيب” باتهامه واشنطن تخريب خط نورد ستريم للغاز.

وأضاف: لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته، مضيفًا: “لن نخضع أمام بوتين”.

أدان بـ”شدة” إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية

وأدان بـ”شدة” إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية، في حين أعلنت واشنطن فرض عقوبات إضافية على مسؤولين روس في خطوة قالت أمريكا إنها ستجعل روسيا تدفع ثمنًا باهظًا وسريعًا لمحاولة الضم.

وأضاف: “تدين الولايات المتحدة محاولة روسيا الاحتيال عبر ضم مناطق تخضع للسيادة الأوكرانية، وتنتهك روسيا القانون الدولي، وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة، وتزدري حق الدول بالعيش بسلام في كافة أرجاء العالم”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الخطوة “تفتقد للشرعية” وأكد أن واشنطن ستواصل الاعتراف بالحدود الأوكرانية المعترف عليها دوليًا.

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