بالفيديو.. مبادرة لاستبدال المكيفات القديمة والعدد المتاح لكل مواطن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن مبادرة، لتحفيز المواطنين لاستبدال أجهزة المكيفات القديمة، بأخرى جديدة وأعلى كفاءة.

حافز مالي وحد أقصى لعدد المكيفات

من جانبه، قال مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة م. سعود العنزي، إن المبادرة تقدم حافز مالي بقيمة 1000 ريال لكل مكيف، ويمكن لكل مواطن استبدال 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية، بحد أقصى.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي

«التجارة» تُشهر بـ المواطن هاشم بن عادل المسيعيد ومقيم مصري

تقنية حديثة ومواصفات قياسية

وأوضح العنزي أن المكيفات المطروحة محلية الصنعة، بتقنية حديثة، بمواصفات أعلى كفاءة، من طراز “الشباك”، مشيرا إلى أن المواطن يمكن أن يتحقق من مرور 5 سنوات على المكيف القديم لاستبداله بآخر جديد.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة هو مركز وطني حكومي يتولى مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.