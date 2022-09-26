شاهد .. لحظة سقوط طائرتين في ألمانيا خلال استعراض جوي ومصرع قائديهما

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أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط طائرتين أثناء استعراض جوي في ألمانيا ما أدى لوفاة الطيارين على الفور.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، ووثقت كاميرات الفيديو لحظات اصطدام طائرتين استعراضيتين (أكروبات) في ألمانيا، في حادث أدى إلى مصرع الطيارين.

وفي العادة، فمن مهمة هذه النوع من الطائرات “الأكروبات” المشاركة في الاستعراضات الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس، لكن هذا لم يقع في حادثة الطائرتين.

تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض وسقوط مفاجئ

ورصد شريط فيديو تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض، قبل أن تهوي إحداهما قليلا، فيما بدا أنها حركة استعراض عادية.

وما أن صعدت ثانية حتى علقت بالطائرة الأخرى، وهوت الطائرتان بعد ذلك نحو الأرض، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان من مكان التحطم.

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة وقعت مساء السبت في مقاطعة غيرا شرقي ألمانيا.

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