الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التأمينات» توضح حالات يحق للمشترك فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة
إحصائية صادمة عن مصابي السرطان بالكويت
مواطنة صوّرت زوج وزوجته داخل مطعم دون علمهما.. والمحكمة عاقبتها بهذا الحكم
بالفيديو.. مستشار مالي: اقتصاد المملكة ينمو ويتوسع بشكل ملحوظ وسريع
«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
شاهد .. لحظة سقوط طائرتين في ألمانيا خلال استعراض جوي ومصرع قائديهما

الرئيسية

 /

محليات

 /

«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
٠٣:٠٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الإدارة العامة، ممثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (للجنسين) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج:

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد).

3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).

تاريخ التنفيذ

من يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق

-2022/10/30

طريقة التسجيل

أوضح المعهد أن التسجيل متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني، بدءاً سبتمبر 2022م. تاریخ 26 من

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة، عبر الرابط ( هنا ).

اقرأ أيضا:

راتب 10,000 ريال بالإضافة لبدل نقل وسكن.. وظائف في التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعي

بـ 3 شروط.. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
رصد حضور الطلاب وغيابهم في المدارس إلكترونياً لاحتساب درجات المواظبة

رصد حضور الطلاب وغيابهم في المدارس إلكترونياً لاحتساب درجات المواظبة

٠٤:٤٣ ص، الأحد، ٢٦ يناير ٢٠١٤
مصادر بـ«البيت الأبيض»: الرئيس الأمريكي يهاتف خادم الحرمين اليوم

مصادر بـ«البيت الأبيض»: الرئيس الأمريكي يهاتف خادم الحرمين اليوم

٠٧:٥٦ ص، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧
اكتمال إجلاء جميع المواطنين العالقين بـ«البحرين».. 956 مواطناً نُقلوا للعزل الصحي

اكتمال إجلاء جميع المواطنين العالقين بـ«البحرين».. 956 مواطناً نُقلوا للعزل الصحي

٠٢:٥٩ م، السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٠
جدة.. الإطاحة بالمطلوب السادس في واقعة دهس رجل الأمن بـ«دباب»

جدة.. الإطاحة بالمطلوب السادس في واقعة دهس رجل الأمن بـ«دباب»

٠٩:٣٨ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *