«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن معهد الإدارة العامة، ممثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (للجنسين) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
البرامج:
1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).
2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد).
3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).
تاريخ التنفيذ
من يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق
-2022/10/30
طريقة التسجيل
أوضح المعهد أن التسجيل متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني، بدءاً سبتمبر 2022م. تاریخ 26 من
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة، عبر الرابط ( هنا ).
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