«معهد الإدارة العامة» يعلن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة، ممثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (للجنسين) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج:

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد).

3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).

تاريخ التنفيذ

من يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق

-2022/10/30

طريقة التسجيل

أوضح المعهد أن التسجيل متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني، بدءاً سبتمبر 2022م. تاریخ 26 من

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة، عبر الرابط ( هنا ).

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