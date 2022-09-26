روسيا تشتعل غضبًا.. مسلح يفتح النار داخل مدرسة ويقتل 13 ثم ينتحر

تواصل – فريق التحرير:

قُتل 13 روسيا بينهم 5 أطفال، اليوم الاثنين، إثر قيام مسلح بإطلاق النار داخل مدرسة في مدينة إيجيفسك وسط البلاد، ثم انتحر، في مشهد كشف حجم الغضب في الشارع الروسي من قرارات الرئيس فلاديمير بوتين.

وفيما تحدثت وسائل إعلام روسية عن سقوط 13 قتيلاً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وإصابة 20 آخرين.

انتحار المسلح

وأضافت أن المسلح قتل نفسه، في حين أفاد ألكسندر بريشالوف، حاكم منطقة أودمورتيا، وعاصمتها إيجيفسك، أن رجلا مجهولا دخل المدرسة وقتل أحد عناصر الأمن المتواجدين فيها.

وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الطلاب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وهجوم اليوم جاء بعد ساعات من اقتحام مسلح آخر لمركز تعبئة عسكرية في سيبيريا أيضاً، ما أدى إلى إصابة ضابط بجراح خطيرة وحرجة.

اقرأ أيضا:

عاجل.. إصابة عسكري بجروح في إطلاق نار بمركز تعبئة للجيش الروسي