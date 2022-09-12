مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 17 صفر 1444 هجرية، الموافق 13 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:12 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 17 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:51

المدينة – 4:49

الرياض – 4:21

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:17

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:42

المدينة – 3:46

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:26

المدينة – 6:28

الرياض – 6:00

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:56

المدينة – 7:58

الرياض – 7:30