مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 17 صفر 1444 هجرية، الموافق 13 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:12 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 17 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:51
المدينة – 4:49
الرياض – 4:21
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:17
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:46
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:26
المدينة – 6:28
الرياض – 6:00
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:56
المدينة – 7:58
الرياض – 7:30