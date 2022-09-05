الاحتلال يعترف: قتلنا شيرين أبو عاقلة بالخطأ ولا يوجد مخالفة جنائية!

تواصل-فريق التحرير :

أعلن جيش الاحتلال اليوم الإثنين، عن احتمال تورط أحد جنوده في عملية استهداف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه يرجح أن تكون الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قد استشهدت بنيران “خاطئة” أطلقها جندي صهيوني.

وتابع :” ‏مع انتهاء التحقيق، تم نقل كافة المعطيات إلى فحص النيابة العامة العسكرية وبعد دراسة وفحص شامل للحادثة، واستنادًا إلى كافة المعطيات المتوفرة، وجدت المدعية العسكرية العامة أنه ووفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية”.

واستطرد “أفيخاي” زاعمًا : ‏يعرب جيش الاحتلال عن أسفه لمقتل ‎شيرين أبوعاقلة.. حرية الصحافة والحفاظ على أمن الصحافيين هما من صلب القيم وحجر الأساس للديمقراطية وجيش الاحتلال ملزم وملتزم بها، بحسب زعمه”.