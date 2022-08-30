رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

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أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

* المسمى الوظيفي:

أ – أخصائي توظيف الطلاب الدوليين

* الوصف الوظيفي:

– أخصائي توظيف الطلاب الدوليين “ISRS”، هو عضو في فريق توظيف الطلاب داخل مكتب القبول وتوظيف الطلاب “ASR” بالجامعة.

– سيأخذ صاحب الدور زمام المبادرة في تفسير الإستراتيجية المؤسسية وتقديمها في الأسواق الرئيسة، والعمل عن كثب مع المدير المساعد والأعضاء الآخرين في فريق تجنيد الطلاب.

– سيتطلب المنصب فردًا يتمتع بمهارات تنظيمية وشخصية قوية ومعرفة وخبرة كبيرة في العمل في التعليم الدولي ورغبة في السفر.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس “الأساسية” أو الماجستير “مرغوب فيه”، ويفضل أن يكون ذلك في مادة العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات “مرغوب فيه”.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل في بيئة التعليم العالي “أساسي”، مع خبرة 6 سنوات على الأقل في العمل في توظيف الطلاب أو القبول أو التسويق والاتصالات أو في مجال وثيق الصلة “أساسي.

– فهم أنظمة التعليم الدولية وأسواق الطلاب “مرغوب فيه”، مع مهارات قوية في اللغة الإنجليزية “أساسي”؛ إجادة المحادثة في اللغات الأخرى “مرغوب فيه”.

ب – وظائف أخرى متاحة

1 – مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة.

2 – زميل ما بعد الدكتوراه أو الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبي.

3 – أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.

4 – مدير برنامج CORDAP.

5 – أخصائي تقني، مجهر بصري.

6 – مهندس حلول تكنولوجيا المعلومات للمنصات.

7 – عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني.

8 – فني ثقافات بيولوجية

9 – وغيرها.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).