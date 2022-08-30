رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
* المسمى الوظيفي:
أ – أخصائي توظيف الطلاب الدوليين
* الوصف الوظيفي:
– أخصائي توظيف الطلاب الدوليين “ISRS”، هو عضو في فريق توظيف الطلاب داخل مكتب القبول وتوظيف الطلاب “ASR” بالجامعة.
– سيأخذ صاحب الدور زمام المبادرة في تفسير الإستراتيجية المؤسسية وتقديمها في الأسواق الرئيسة، والعمل عن كثب مع المدير المساعد والأعضاء الآخرين في فريق تجنيد الطلاب.
– سيتطلب المنصب فردًا يتمتع بمهارات تنظيمية وشخصية قوية ومعرفة وخبرة كبيرة في العمل في التعليم الدولي ورغبة في السفر.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس “الأساسية” أو الماجستير “مرغوب فيه”، ويفضل أن يكون ذلك في مادة العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات “مرغوب فيه”.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل في بيئة التعليم العالي “أساسي”، مع خبرة 6 سنوات على الأقل في العمل في توظيف الطلاب أو القبول أو التسويق والاتصالات أو في مجال وثيق الصلة “أساسي.
– فهم أنظمة التعليم الدولية وأسواق الطلاب “مرغوب فيه”، مع مهارات قوية في اللغة الإنجليزية “أساسي”؛ إجادة المحادثة في اللغات الأخرى “مرغوب فيه”.
ب – وظائف أخرى متاحة
1 – مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة.
2 – زميل ما بعد الدكتوراه أو الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبي.
3 – أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.
4 – مدير برنامج CORDAP.
5 – أخصائي تقني، مجهر بصري.
6 – مهندس حلول تكنولوجيا المعلومات للمنصات.
7 – عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني.
8 – فني ثقافات بيولوجية
9 – وغيرها.
* التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا).