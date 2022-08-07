رائعة.. مشاهد جوية لسيول النجيل بالمحاني شمال الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع الحالة المطرية الصيفية، تتعرض مناطق المملكة لهطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية في غاية الروعة، لسيول النجيل بالمحاني شمال الطائف، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المحافظة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

بـ 48 درجة.. حفر الباطن الأعلى حرارة بين محافظات ومناطق المملكة

“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

كما تساقطت أمطار الخير فجر اليوم، على جدة وسط حالة من الأجواء المتقلبة، حيث هطلت على الشوارع والطرقات بغزارة، وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات غزيرة من الأمطار على حي النعيم في جدة، وجريان السيول في منطقة جازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على جنوب المملكة.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.