مقابل الريال.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية في تعاملات اليوم
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، الموافق 4 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8968
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2130
ريال عماني 9.7390
ريال قطري 1.0297
جنيه إسترليني 4.5021
فرنك سويسري 3.8931
وفي سياق متصل، تراجع الروبل الروسي، للمرة الأولى، في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار واليورو، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات.
وهبط الروبل، اليوم، إلى أدنى مستوي مقابل الدولار، منذ تعاملات يوم 20 يونيو الماضي، حينما سجل مستويات 56.8 روبل للدولار، بينما يتداول الروبل الآن عند مستويات 56.4654 روبل دولار بتراجع في حدود 4% قبل أن يقلص جانبًا من تلك التراجعات ليصل إلى مستويات قرب الـ 55 روبل للدولار.