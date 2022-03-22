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تتبع التطبيقات.. ميزة مذهلة في «الآيفون» لمنع التجسس وهذه طريفة تفعيلها (فيديو)

تتبع التطبيقات.. ميزة مذهلة في «الآيفون» لمنع التجسس وهذه طريفة تفعيلها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سعد الضاوي، بتفعيل ميزة تتبع التطبيقات لمعرفة الأجهزة التي تتجسس على جهازك الآيفون.

وقال الضاوي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد المميزات الرهيبة بالآيفون هو تتبع التطبيقات اللي ممكن تتجسس عليك”.

وأضاف أن هذا خيار لو تم تفعيله يبدأ يختبر جميع التطبيقات اللي تستخدمها ويراقبها ويحلل لك جميع العمليات اللي صارت”.

وأوضح الضاوي خطوات تفعيل هذه الميزة كالتالي:

1- الذهاب للإعدادات

2- الضغط على تقرير خصوصية التطبيقات

3- اضغط على التفعيل

4- بعد ذلك سيعطيك الجهاز تقرير كامل بالأجهزة التي تتجسس عليك لاتخاذ ما يلزم

ونصح الخبير التقني سعد الضاوي جميع مستخدمي أجهزة آيفون بتفعيل هذه الميزة للضرورة وللحد من خطورة برامج التجسس.

 

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