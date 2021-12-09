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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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أرامكو «ياسرف» تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. الشروط ورابط التقديم

أرامكو «ياسرف» تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير (ياسرف) عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسمى الوظيفي:-

– محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

الشروط المطلوبة:-

– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– لا يٌشترط الخبرة السابقة.

– المعرفة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات واتجاهات التكنولوجيا.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق بالميلادي 2021/12/09م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة ياسرف:

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