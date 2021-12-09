أرامكو «ياسرف» تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير (ياسرف) عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسمى الوظيفي:-

– محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

الشروط المطلوبة:-

– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– لا يٌشترط الخبرة السابقة.

– المعرفة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات واتجاهات التكنولوجيا.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق بالميلادي 2021/12/09م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة ياسرف:

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