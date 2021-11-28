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هاشتاق «الحظر الكلي» يتصدر الترند مجدداً في المملكة.. ما الأمر؟

هاشتاق «الحظر الكلي» يتصدر الترند مجدداً في المملكة.. ما الأمر؟
المملكة - استراليا - حزب الله
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الحظر الكلي”، اليوم الأحد، قائمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.

ويأتي تصدر هاشتاق الحظر الكلي الترند في المملكة، بعد نقاش بين المغردين حول مدى إمكانية إعادة فرض الحظر الكلي بالمملكة بعد انتشار متحور “أميكرون” في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية كذلك.

شائعات

من جانبه، قال الدكتور منصور الطبيقي: “لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت أن المتحور الجديد هو أشد ضراوة من سابقيه وأن القلق العالمي مرده أصلا إلى ازدياد عدد الحالات في أمريكا وأوروبا خاصة في غير المطعمين وقبل اكتشاف هذا التحور”.

وأضاف: “الرسائل السلبية والهاشتاقات مثل الحظر الكلي غير مبررة وغير منطقية”.

فيما قال مغرد: “ارفعوا مستوى الحذر والتزموا بالاحترازات حتى لا يضطروا للحظر الكلي الله يحفظ وطننا”.

الجرعة التنشيطية

من جانبها، دعت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين الذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر ممن أمضوا 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا على أخذ الجرعة التنشيطية المقاومة للفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الجرعة التنشيطية تعمل على محاربة المتحورات واستعادة الفعالية، ومنع الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته الجديدة – بإذن الله-، فضلاً عن أنها تخفف المضاعفات عند الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا تنخفض بمرور الوقت وقد لا تحمي من المتحورات الجديدة، لذا يوصى بالحصول على الجرعة التنشيطية.

تعليق السفر من وإلى 14 دولة

جدير بالذكر أنه نتيجة لانتشار المتحور الجديد في عدة دول، أعلنت وزارة الداخلية تعليق الرحلات الجوية القادمة من عدة دول أفريقية حتى الآن، وذلك لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي بالمملكة.

كما جاء تعليق الرحلات الجوية، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول.

وقد وصل عدد الدول التي علّقت المملكة السفر منها وإليها بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون إلى 14 دول حتى الآن، جاءت كالتالي: (جنوب أفريقيا – ناميبيا – بوتسوانا – زيمبابوي – موزمبيق – ليسوتو – إسواتيني – مالاوي – زامبيا – مدغشقر – أنغولا – سيشل – موريشيوس – جزر القمر).

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