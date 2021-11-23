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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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قرار جديد من «الموارد البشرية» بشأن إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة

قرار جديد من «الموارد البشرية» بشأن إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتيح للمنشآت إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة وفق آلية ربع سنوية (3 أشهر) كحد أدنى.

وقال الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تتكامل الجهود مع شركائنا لنتيح اليوم للمنشآت إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة وفق آلية ربع سنوية (3 أشهر) كحد أدنى، حيث سيسهم ذلك في مرونة وتيسير الأعمال للقطاع الخاص”.

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