قرار جديد من «الموارد البشرية» بشأن إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة

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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتيح للمنشآت إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة وفق آلية ربع سنوية (3 أشهر) كحد أدنى.

وقال الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تتكامل الجهود مع شركائنا لنتيح اليوم للمنشآت إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة وفق آلية ربع سنوية (3 أشهر) كحد أدنى، حيث سيسهم ذلك في مرونة وتيسير الأعمال للقطاع الخاص”.