الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

باقي 16 يومًا.. «الضريبة والزكاة» تحذر من مخالفات الفوترة الإلكترونية

باقي 16 يومًا.. «الضريبة والزكاة» تحذر من مخالفات الفوترة الإلكترونية
0

تواصل- فريق التحرير:

شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، على ضرورة إصدار الفواتير بشكل إلكتروني عبر نظام الفوترة الإلكتروينة، وذلك ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م.

وحذرت الهيئة في منشور عبر حسابها على “تويتر”، من غرامات مالية للمخالفات على الفوترة الإلكترونية.

كان مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، أقام بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اجتماعا لمناقشة “الفوترة الإلكترونية وتمكين القطاع الخاص”، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

وقال نائب المحافظ للاستراتيجية والتطوير في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومدير مشروع الفوترة الإلكترونية، عبدالله الفنتوخ، إن الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والورقية يمكن تلخيصه في أنه تحويل الطريقة التقليدية لإصدار الفواتير إلى عملية إلكترونية متكاملة تسمح بمعالجة البيانات وتبادلها بطريقة منظمة، مبينا أن موثوقيتها أكبر لجميع الأطراف بما في ذلك المستهلك،حسب العربية.

وأشار الفنتوخ إلى أن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني يساعد في محاربة التستر التجاري ويعزز عدالة المنافسة بين البائعين ولا يمكن أن ينجح إلا بتعاون الجميع.

 

مواد ذات صلة

«الزكاة والضريبة» توضح غرامة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً

«الزكاة والضريبة» توضح غرامة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً

تنويه مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن الفوترة الإلكترونية

تنويه مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن الفوترة الإلكترونية

مُهرب يُشعل النار في مركبته أثناء إجراءات التفتيش.. وهذا ما وجدته «الجمارك» داخل السيارة (فيديو)

مُهرب يُشعل النار في مركبته أثناء إجراءات التفتيش.. وهذا ما وجدته «الجمارك» داخل السيارة (فيديو)

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون بطريقة غير مسبوقة بمنفذ الحديثة (فيديو وصور)

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون بطريقة غير مسبوقة بمنفذ الحديثة (فيديو وصور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة