باقي 16 يومًا.. «الضريبة والزكاة» تحذر من مخالفات الفوترة الإلكترونية

تواصل- فريق التحرير:

شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، على ضرورة إصدار الفواتير بشكل إلكتروني عبر نظام الفوترة الإلكتروينة، وذلك ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م.

وحذرت الهيئة في منشور عبر حسابها على “تويتر”، من غرامات مالية للمخالفات على الفوترة الإلكترونية.

كان مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، أقام بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اجتماعا لمناقشة “الفوترة الإلكترونية وتمكين القطاع الخاص”، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

وقال نائب المحافظ للاستراتيجية والتطوير في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومدير مشروع الفوترة الإلكترونية، عبدالله الفنتوخ، إن الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والورقية يمكن تلخيصه في أنه تحويل الطريقة التقليدية لإصدار الفواتير إلى عملية إلكترونية متكاملة تسمح بمعالجة البيانات وتبادلها بطريقة منظمة، مبينا أن موثوقيتها أكبر لجميع الأطراف بما في ذلك المستهلك،حسب العربية.

وأشار الفنتوخ إلى أن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني يساعد في محاربة التستر التجاري ويعزز عدالة المنافسة بين البائعين ولا يمكن أن ينجح إلا بتعاون الجميع.