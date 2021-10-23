«وزارة البيئة» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حاجتها لشغل عشرات الوظائف ( رجال- نساء)، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة في إعلان حاجاتها لعدد (43) وظيفة، أن العمل سيكون بنظام التعاقد.
وجاء في الإعلان ان الوزارة تحتاج إلى التخصصات التالية:
الوظائف:
– طبيب بيطري.
– مساعد طبيب بيطري.
– باحث ثروة حيوانية.
– محلل مختبر.
المؤهلات المطلوبة:-
بكالوريوس طب بيطري.
– دبلوم مساعد بيطري.
– انتاج وتربية حيوان.
– كيمياء حيوية.
وجاءت الشروط والضوابط المطلوبة :
1-أن يكون سعودي الجنسية.
2-أن يكون حسن السيرة السلوك.
3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.
5- توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
6-أن يكون المتقدم للوظائف مطابق للشروط الوظيفية
7- ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
8- الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
وأوضحت الوزارة، أنبداية التقديمعلى الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 18/03/1443هــ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/10/2021م حتى يوم الخميس 22/03/1443هــ الموافق 28/10/2021م
كما ستقوم الوزارة بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني.
وشددت على متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الالكترونية.
طريقة التقديم :
يمكنكم التقديم على الوظائف من خلال الضغطهنا: