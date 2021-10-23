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«وزارة البيئة» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

«وزارة البيئة» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة
وزارة البيئة والمياه والزراعـة.
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حاجتها لشغل عشرات الوظائف ( رجال- نساء)، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة في إعلان حاجاتها لعدد (43) وظيفة، أن العمل سيكون بنظام التعاقد.

وجاء في الإعلان ان الوزارة تحتاج إلى التخصصات التالية:

الوظائف:

– طبيب بيطري.

– مساعد طبيب بيطري.

– باحث ثروة حيوانية.

– محلل مختبر.

المؤهلات المطلوبة:-

بكالوريوس طب بيطري.

– دبلوم مساعد بيطري.

– انتاج وتربية حيوان.

– كيمياء حيوية.

وجاءت الشروط والضوابط المطلوبة :

1-أن يكون سعودي الجنسية.

2-أن يكون حسن السيرة السلوك.

3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

5- توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

6-أن يكون المتقدم للوظائف مطابق للشروط الوظيفية

7- ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم   صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8- الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة، أنبداية التقديمعلى الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 18/03/1443هــ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/10/2021م حتى يوم الخميس 22/03/1443هــ الموافق 28/10/2021م

كما ستقوم الوزارة بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت على متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الالكترونية.

طريقة التقديم :

يمكنكم التقديم على الوظائف من خلال الضغطهنا:

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