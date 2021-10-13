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«هيئة المهندسين» تكشف حقيقة إلغاء كود البناء السعودي

«هيئة المهندسين» تكشف حقيقة إلغاء كود البناء السعودي
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تواصل – فريق التحرير:

نفت الهيئة السعودية للمهندسين ما يتم تداوله عبر عدد من الصحف والقنوات الفضائية حول مطالبتها بإيقاف تطبيق “كود البناء السعودي”، مؤكدة أنه أمر عار عن الصحة ولم يسبق لها التصريح به عبر أي من منصاتها الرسمية.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها بموقع” تويتر” دعمها التطبيق الكود منذ مراحله الأولى عبر عضويتها في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن دورها تجاه كود البناء السعودي يتركز في تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل ة واعتماد المفتشين على أعمال الكود مشيرا إلى تأهيل الهيئة قرابة 5000 مهندا عبر 34 برنامجا تدريبيا منذ مطلع العام الميلادي، كما أكد بأن الهيئة واللجنة التشاركان في الأهداف وتسعيان إلى تطبيق الكود لضمان تحقيق الجودة والسلامة للمباني وروادها.

ودعت الهيئة السعودية للمهندسين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن تخوله الهيئة للتحدث باسمها وتمثيلها، مؤكدة على عدم تهاونها مع من ينشر الشائعات وينسب التصريحات غير الصادرة منها لها.

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