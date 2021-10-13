مواطن يفضح غش عمال هنود أثناء تصليح سيارته: فاجأهم بمعرفته اللغة الهندية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو، لمواطن شاب متمكن من معرفة اللغة الهندية، وهو ما جعله يفضح غش عمال هنود في ورشة تصليح السيارات أثناء تصليح سيارته.

وظهر الشاب في بداية الفيديو، منوهًا أن العمال هنود ولا يعرفون أنه يتحدث الهندية، وعرض ما حدث بينهم أثناء تشخيص مشكلة سيارته.

وقال أحدهم للآخر باللغة الهندية، أن دينامو السيارة به مشكلة بسيطة ولكنهم سيقولون له أنه متهالك ولا يصلح للعمل مرة أخرى وسيعرضون عليه دينامو آخر بـ 400 ريال.

وعندما أبلغه أحدهم بذلك، كشف لهم معرفته بما قالوه وهاجمهم واصفًا إياهم بالكذابين، ورفض إصلاحهم لسيارته رغم عرض أحدهم له إصلاحها دون مقابل بعد كشف غشهم.

وأوضح بعض رواد مواقع التواصل أن الفيديو ربما يكون مشهداً تمثيلياً يأتي في إطار التوعية والنصح بتعلم اللغات الآخرى.