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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

الشروط:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانونية أو ما يعادلها.

– من 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في إدارة العقود والموردين.

– مهارات التفاوض.

– مهارات الشؤون القانونية.

– مهارات إدارة البائعين.

– مهارات التواصل.

التقديم:

أشارت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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