شرطة عسير تتمكن من ضبط سارق المنازل والمحال التجارية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة عسير من تحديد هوية أحد الجناة المتهمين بسرقة منازل ومحال تجارية، وإلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

ونشر حساب “الأمن العام”، بيان شرطة منطقة عسير الذي كشف تفاصيل ضبط المتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، لقيامه بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.