الأول من نوعه.. اختتام مشروع تأهيل القيادات في الجهات الخيرية بالطائف

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في مشروع يعد الأول من نوعه بمحافظة الطائف ، أقامت جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم ممثلة في مركز ثقات للتدريب مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 صفر 1443هـ حفل اختتام مشروع تأهيل القيادات العليا في الجهات الخيرية بالمحافظة.

ويعد المشروع الأول من نوعه، الذي يقام على مستوى المحافظة بواقع 6 أشهر شارك في تنفيذه أكثر من عشر جهات حكومية، وأهلية، وخيرية.

كما شارك في المشروع أكثر من (42) مشاركاً من الرجال والنساء يمثلون أكثر من (20) جهة خيرية.

وقد بلغ عدد ساعات العمل في المشروع (300) ساعة، وعدد البرامج المقامة (8) برامج مختلفة، وعدد المشاريع (7) مشاريع تخدم القطاع الخيري حُكمت على ثلاث محطات تحكمية.

وقد حضر الحفل كل من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالطائف سعادة الأستاذ يوسف بن مصلح الجميعي، والمدير التنفيذي لأوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان -إحدى الجهات المانحة- سعادة الأستاذ/ بندر بن محمد القحطاني، ومدير عام جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف سعادة المهندس/ فوزي بن عليوي الجعيد، والمشرف على الجمعيات الخيرية في مركز التنمية سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن الحارثي، وكوتشنق المشروع سعادة المهندس/ سعد بن عبدالعزيز الحميدي، وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

كما اشتمل الحفل على كلمة لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بالإضافة لكلمة مدير عام جمعية فرقان التي شكر فيها الجهات المانحة -مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية، وأوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان- والجهات المشاركة بالمشروع، وكلمة كوتشنق المشروع، إضافة إلى عدة عروض موجزة للمشاريع المُنتجة من قبل فرق العمل في المشروع.

وقد اختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية، وتكريم الجهات المشاركة،إضافة إلى القائمين والعاملين في مشروع تأهيل القيادات في الجهات الخيرية بالمحافظة.