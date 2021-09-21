«الجوازات»: إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد 6 أشهر من انتهاء التأشيرة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.

وبينت «الجوازات» أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة “بحسب عكاظ”.

وأشارت إلى أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون.

وأوضحت الجوازات، أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج. وشددت على إمكانية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.