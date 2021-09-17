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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي في عدة تخصصات

وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

أوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد منسق الحالة/ العيادات الخارجي.

– ممرض أول/ رعاية القلب.

– ممرض أول/ غرفة العمليات.

– طبيب عام.

– أخصائي التخدير.

– أخصائي أول تغذية علاجية.

– أخصائي تغذية.

– مساعد أخصائي تغذية علاجية.

– أخصائي أول العلاج التنفسي.

– مساعد ممرض/ عام.

– مساعد فني تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

– أخصائي أشعة.

– فني التشخيص العصبي الكهربائي.

– طبيب أمراض جلدية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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