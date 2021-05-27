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35 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات بـ«جامعة الملك خالد»

35 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات بـ«جامعة الملك خالد»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية لحملة الشهادة الإبتدائية فما فوق، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
 
الوظائف الشاغرة:-
1- مدير عام الشؤون المالية والإدارية.
– بكالوريوس إدارة مالية /إدارة أعمال/ محاسبة.
– دورات مالية متقدمة معتمدة من الهيئة.
– خبرة عشر سنوات كمدير مالي.
– معرفة بالأنظمة واللوائح المالية الحكومية .
– إجادة استخدام الحاسب الآلي و البرامج المالية التقنية.
2- مشرف مستودعات ومخازن.
– بكالوريوس إدارة مواد/ مستودعات.
– القدرة على استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وإكسل والبرامج الخاصة بالمستودعات و إدخال البيانات و تحليلها.
– خبرة ٤ سنوات في المستودعات.
3- موظف مشتريات.
– دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية في إدارة مواد/تسويق/محاسبة.
– خبرة سنة.
4- موظف مراقبة المخزون.
– دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية في إدارة مواد/محاسبة.
– خبرة سنة.
5- مدير عام الخدمات المساندة.
– درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة مدنية-هندسة معمارية-ميكانيكية- كهربائية) أو الماجستير في الإدارة الهندسية.
– خبرة خمس سنوات في التخطيط وبرمجة المشاريع.
– المعرفة التامة بإعداد وإدارة الموازنات للمشاريع وإعداد السجلات والوثائق والتقارير الإحصائية والمالية.
– الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
– خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة المشاريع والإشراف عليها.
6- مهندس سلامة.
– درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة ميكانيكية –  هندسة صناعية –  هندسة السلامة –  هندسة الحماية من الحرائق).
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حماية السلامة البيئية.
– معرفة جيدة في معايير السلامة مثل ( OSHA، NFPA،SBC).
– يفضل توفر شهادة الـ Nebosh ))
– الإلمام في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
7- مهندس صيانة.
– درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة كهربائية –  هندسة ميكانيكية).
– خبرة لا تقل عن 10  سنوات في إدارة الصيانة والإشراف على اعمال وعقود الصيانة.
– خبرة خمس سنوات في إعداد جداول واستراتيجيات الصيانة.
– معرفة جيدة بجميع أنظمة الصيانة.
– الإلمام في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
8- موظف موارد بشرية.
– دبلوم في تخصص الموارد البشرية سنتان بعد الثانوية العامة.
– خبرة سنتين في مجال التخصص.
9- موظف موارد بشرية (مراقبة الدوام).
– بكالوريوس موارد بشرية.
– خبرة سنتين في مجال التخصص
10- موظف شؤون قانونية.
– بكالوريوس قانون / أنظمة / حقوق.
– خبرة سنة بعد البكالوريوس
11- مدير إدارة موارد بشرية.
– بكالوريوس موارد بشرية.
– خبرة 10 سنوات في التخصص أو ماجستير موارد بشرية.
– خبرة 7 سنوات بعد البكالوريوس أو الماجستير.
– يفضل الحصول على شهادة مهنية مثل: شهادة محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية، الإلمام بنظام العمل السعودي
12- موظف علاقات عامة.
– بكالوريوس علاقات عامة.
– خبرة سنتان في مجال التخصص.
13- موظف استقبال.
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة سنتين.
– دورة في استخدام الحاسب الآلي
14- مراسل.
– الشهادة الابتدائية.
– رخصة قيادة سيارة سارية المفعول.
15- مدير مكتب.
– شهادة جامعية.
– إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
– إتقان التعامل مع الحاسب الآلي (وورد ، أوفيس ، إكسيل).
– خبرة 5 سنوات في المجال الإداري.
16- سكرتير.
– شهادة جامعية في تخصص إداري / دبلوم سكرتارية معتمد مدته سنتان بعد الثانوية.
– إتقان التعامل مع برامج الحاسب الآلي (وورد ، أوفيس ، إكسيل).
– خبرة سنتين كسكرتير.
17- طبيب نائب في الطب الباطني.
– الزمالة السعودية في الباطنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها أو ماجستير في طب الباطنة.
18- طبيب مقيم باطنة.
– بكالوريوس طب و جراحة.
– شهادة الامتياز.
– خبرة ستة اشهر.
19- طبيب نائب عناية مركزة للكبار.
– الزمالة السعودية في تخصص العناية المركزة للكبار أو ماجستير في التخصص.
20- طبيب مقيم عناية مركزة للكبار.
– بكالوريوس طب و جراحة.
– شهادة إنهاء الامتياز.
– خبرة ٦ أشهر في الطب الباطني أو العناية أو ماجستير في العناية المركزة.
21- صيدلاني.
– بكالوريوس من برنامج دكتور صيدلي.
– شهادة الامتياز.
22- صيدلي أول.
– شهادة إتمام برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية بعد البكالوريوس.
– شهادة تصنيف صيدلي أول خبرة سنتين.
23- أخصائي أشعة.
– بكالوريوس في علوم الأشعة.
– خبرة سنة.
24- أخصائي علاج تنفسي.
– بكالوريوس في العلاج التنفسي.
– خبرة سنة.
25- موظف استقبال في العيادات.
– بكالوريوس إدارة.
– شهادة في استخدام الحاسب الآلي.
– خبرة سنة.
26- أخصائي خدمات طبية طارئة.
– بكالوريوس في التخصص.
– خبرة سنة.
27- أخصائي جودة.
– شهادة بكالوريوس في تخصص صحي.
– شهادة معتمدة في جودة الرعاية الصحية مثل : CPHQ.
28- أخصائي إدارة المعلومات الصحية (السجلات الطبية).
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية أو نظم المعلومات الصحية مع خبرة لا تقل عن سنتين بأحد المستشفيات.
– أو درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية أو نظم المعلومات الصحية مع خبرة لا تقل عن سنة .
29- أخصائي معلوماتية صحية.
– درجة البكالوريوس في تخصص المعلوماتية الصحية مع خبرة لا تقل عن سنتين في المجال بأحد المستشفيات.
– أو درجة الماجستير في تخصص المعلوماتية الصحية مع خبرة لا تقل عن سنة في المجال بأحد المستشفيات.
30- فني سجلات صحية/فني سجلات طبية.
– دبلوم لا يقل عن سنتين بعد إتمام المرحلة الثانوية في تخصص السجلات الطبية.
– خبرة سنة في المجال.
– إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
31- أخصائي وبائيات.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الوبائيات.
– خبرة سنة + إتقان أساسيات استخدام الحاسب الآلي والبرامج الإحصائية + القدرة على جمع وتحليل البيانات الصحية وإجراء الدراسات التحليلية لحل المشاكل الصحية.
32- أخصائية تمريض.
– بكالوريوس تمريض.
– شهادة الامتياز.
33- مبرمج ومطور مواقع ويب.
– شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب.
– خبرة 5 سنوات في نفس المجال في تطوير وبرمجة مواقع الويب الإلكترونية.
34- مسؤول أول مركز البيانات.
– شهادة البكالوريوس في علم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات.
35- مهندس شبكات.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الشبكات.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
– يمتلك شهادات عالمية ( CCNA , CCNP).
 
 الشروط المطلوبة:-
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
– أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.
– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
– إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.
– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.
– إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.
– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
– بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 
موعد التقديم:-
– يبدأ التقدم للوظائف من يوم الجمعة 1442/10/16هـ الموافق 2021/05/28م وينتهي بنهاية يوم الأحد 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م.
 
وأشارت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد إلى أنه يمكن معرفة طريقة التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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