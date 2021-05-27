35 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات بـ«جامعة الملك خالد»

تواصل – فريق التحرير:

– إتقان التعامل مع برامج الحاسب الآلي (وورد ، أوفيس ، إكسيل).

– شهادة جامعية في تخصص إداري / دبلوم سكرتارية معتمد مدته سنتان بعد الثانوية.

– إتقان التعامل مع الحاسب الآلي (وورد ، أوفيس ، إكسيل).

– يفضل الحصول على شهادة مهنية مثل: شهادة محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية، الإلمام بنظام العمل السعودي

– خبرة 7 سنوات بعد البكالوريوس أو الماجستير.

– خبرة 10 سنوات في التخصص أو ماجستير موارد بشرية.

– خبرة سنة بعد البكالوريوس

– دبلوم في تخصص الموارد البشرية سنتان بعد الثانوية العامة.

– خبرة خمس سنوات في إعداد جداول واستراتيجيات الصيانة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة الصيانة والإشراف على اعمال وعقود الصيانة.

– معرفة جيدة في معايير السلامة مثل ( OSHA، NFPA،SBC).

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حماية السلامة البيئية.

– درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية – هندسة السلامة – هندسة الحماية من الحرائق).

– خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة المشاريع والإشراف عليها.

– درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة مدنية-هندسة معمارية-ميكانيكية- كهربائية) أو الماجستير في الإدارة الهندسية.

– دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية في إدارة مواد/محاسبة.

– دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية في إدارة مواد/تسويق/محاسبة.

– القدرة على استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وإكسل والبرامج الخاصة بالمستودعات و إدخال البيانات و تحليلها.

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية لحملة الشهادة الإبتدائية فما فوق، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

– الزمالة السعودية في الباطنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها أو ماجستير في طب الباطنة.

18- طبيب مقيم باطنة.

– بكالوريوس طب و جراحة.

– شهادة الامتياز.

– خبرة ستة اشهر.

19- طبيب نائب عناية مركزة للكبار.

– الزمالة السعودية في تخصص العناية المركزة للكبار أو ماجستير في التخصص.

20- طبيب مقيم عناية مركزة للكبار.

– بكالوريوس طب و جراحة.

– شهادة إنهاء الامتياز.

– خبرة ٦ أشهر في الطب الباطني أو العناية أو ماجستير في العناية المركزة.

21- صيدلاني.

– بكالوريوس من برنامج دكتور صيدلي.

– شهادة الامتياز.

22- صيدلي أول.

– شهادة إتمام برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية بعد البكالوريوس.

– شهادة تصنيف صيدلي أول خبرة سنتين.

23- أخصائي أشعة.

– بكالوريوس في علوم الأشعة.

– خبرة سنة.

24- أخصائي علاج تنفسي.

– بكالوريوس في العلاج التنفسي.

– خبرة سنة.

25- موظف استقبال في العيادات.

– بكالوريوس إدارة.

– شهادة في استخدام الحاسب الآلي.

– خبرة سنة.

26- أخصائي خدمات طبية طارئة.

– بكالوريوس في التخصص.

– خبرة سنة.

27- أخصائي جودة.

– شهادة بكالوريوس في تخصص صحي.

– شهادة معتمدة في جودة الرعاية الصحية مثل : CPHQ.

28- أخصائي إدارة المعلومات الصحية (السجلات الطبية).

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية أو نظم المعلومات الصحية مع خبرة لا تقل عن سنتين بأحد المستشفيات.

– أو درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية أو نظم المعلومات الصحية مع خبرة لا تقل عن سنة .

29- أخصائي معلوماتية صحية.

– درجة البكالوريوس في تخصص المعلوماتية الصحية مع خبرة لا تقل عن سنتين في المجال بأحد المستشفيات.

– أو درجة الماجستير في تخصص المعلوماتية الصحية مع خبرة لا تقل عن سنة في المجال بأحد المستشفيات.

30- فني سجلات صحية/فني سجلات طبية.

– دبلوم لا يقل عن سنتين بعد إتمام المرحلة الثانوية في تخصص السجلات الطبية.

– خبرة سنة في المجال.

– إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

31- أخصائي وبائيات.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الوبائيات.

– خبرة سنة + إتقان أساسيات استخدام الحاسب الآلي والبرامج الإحصائية + القدرة على جمع وتحليل البيانات الصحية وإجراء الدراسات التحليلية لحل المشاكل الصحية.

32- أخصائية تمريض.

– بكالوريوس تمريض.

– شهادة الامتياز.

33- مبرمج ومطور مواقع ويب.

– شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب.

– خبرة 5 سنوات في نفس المجال في تطوير وبرمجة مواقع الويب الإلكترونية.

34- مسؤول أول مركز البيانات.

– شهادة البكالوريوس في علم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات.

35- مهندس شبكات.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الشبكات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– يمتلك شهادات عالمية ( CCNA , CCNP).

الشروط المطلوبة:-

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

– إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

– إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

– بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:-

– يبدأ التقدم للوظائف من يوم الجمعة 1442/10/16هـ الموافق 2021/05/28م وينتهي بنهاية يوم الأحد 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م.