«الحج والعمرة»: أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام للمحصّنين فقط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة استمرار قصر أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام على المحصّنين فقط بفئاتهم الثلاث «محصّن» و«محصّن جرعة أولى»، و«محصّن متعافي».

ومن المقرر أن تواصل وزارة الحج والعمرة العمل طوال الفترات والمراحل القادمة وفق الضوابط التي أعلنتها وتم تطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي، ولن تتم العودة إلى إجراءات ما قبل رمضان حين كان يُكتفى بخلو المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لحجز التصاريح، وفقا لـ”عكاظ”.

وتمثلت الضوابط التي تم إعلانها والبدء بتطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي، في: إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، واشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح «محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي»، وعدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال.

وحول الفترة التي يُسمح فيها للراغبين بأداء مناسك العمرة، فقد أتاحت الوزارة في الفترة الحالية إمكانية إصدار تصريح العمرة مرة واحدة في الشهر لكل مستفيد من تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، في حين رجحت أنه قد يتم تعديل الفترة لتصبح بعد 15 يوماً من تاريخ آخر تصريح.