الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج والعمرة»: أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام للمحصّنين فقط

«الحج والعمرة»: أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام للمحصّنين فقط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة استمرار قصر أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام على المحصّنين فقط بفئاتهم الثلاث «محصّن» و«محصّن جرعة أولى»، و«محصّن متعافي».

ومن المقرر أن تواصل وزارة الحج والعمرة العمل طوال الفترات والمراحل القادمة وفق الضوابط التي أعلنتها وتم تطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي، ولن تتم العودة إلى إجراءات ما قبل رمضان حين كان يُكتفى بخلو المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لحجز التصاريح، وفقا لـ”عكاظ”.

وتمثلت الضوابط التي تم إعلانها والبدء بتطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي، في: إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، واشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح «محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي»، وعدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال.

وحول الفترة التي يُسمح فيها للراغبين بأداء مناسك العمرة، فقد أتاحت الوزارة في الفترة الحالية إمكانية إصدار تصريح العمرة مرة واحدة في الشهر لكل مستفيد من تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، في حين رجحت أنه قد يتم تعديل الفترة لتصبح بعد 15 يوماً من تاريخ آخر تصريح.

مواد ذات صلة

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ».. تلاوة عذبة للشيخ فيصل غزاوي من الحرم المكي

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ».. تلاوة عذبة للشيخ فيصل غزاوي من الحرم المكي

شاهد.. تكبيرات العيد بصوت مؤذن المسجد الحرام «سهيل حافظ»

شاهد.. تكبيرات العيد بصوت مؤذن المسجد الحرام «سهيل حافظ»

في سكينة تامة.. قاصدو المسجد الحرام يؤدون أول صلاة جمعة عقب شهر رمضان

في سكينة تامة.. قاصدو المسجد الحرام يؤدون أول صلاة جمعة عقب شهر رمضان

إمام الحرم المكي: من المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان صيام ستة أيام من شوال

إمام الحرم المكي: من المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان صيام ستة أيام من شوال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>