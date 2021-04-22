شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

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اعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن طرح (44) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، فنية)، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– القانون.
– الهندسة.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المكاتب.
– الموارد البشرية.
– العلاقات العامة.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– إدارة المشاريع.
– الصحة أو السلامة المهنية.
الوظــائف:
1- مدير أول تنفيذ الأمن.
(Senior Security Delivery Manager)
2- مشرف أغذية ومشروبات (وظيفتان).
(Food and Beverage Supervisor)
3- سائق.
(Driver)
4- مدقق حسابات الدخل.
(Income Auditor)
5- مشرف مالي.
(Finance Supervisor)
6- مشرف مغسلة.
(Laundry Supervisor)
7- مساعد مدير الري.
(Associate Irrigation Director)
8- مشرف التدبير المنزلي (وظيفتان).
(Housekeeping Supervisor)
9- مضيفة غرفة (وظيفتان)
(Room Attendant)
10- مضيف الأماكن العامة.
(Public Space Attendant)
11- موظف الإستقبال (3 وظائف).
(Receptionist)
12- مدير مساعد عمليات الأمن.
(Associate Security Operations Director)
13- مدير نمذجة معلومات البناء (وظيفتان).
(Building Information Modeling Manager)
14- المدير التجاري (7 وظائف).
(Commercial Manager)
15- مشرف المكاتب الأمامية.
(Front Desk Supervisor)
16- مدير مشروع مساعد.
(Associate Project Director)
17- مدير المشروع (وظيفتان).
(Project Director)
18- مدير إنشاءات أول (وظيفتان).
(Senior Construction Manager)
19- مدير معماري أول.
(Senior Architecture Manager)
20- مساعد مدير تجاري (4 وظائف).
(Assistant Commercial Manager)
21- مساعد مدير تحقيق الصحة والسلامة والامن.
(Associate HSS Investigation)
22- مدير عمليات الأمن.
(Senior Security Operations Manager)
23- أخصائي عمليات أمنية.
(Security Operations Specialist)
24- مدير تجاري أول.
(Senior Commercial Manager)
25- مدير اتصالات الصحة والسلامة والأمن.
(Health, Safety and Security Communications Manager)
26- مدير تحليل الصحة والسلامة والأمن.
(Health, Safety and Security Analysis Manager)
27- مدير الصحة والسلامة.
(Health and Safety Manager)
28- مهندس تخطيط أول.
(Senior Planning Engineer)
29- مدير التخطيط.
(Planning Director)
30- كبير مديري الصحة والسلامة.
(Senior Health and Safety Manager)
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