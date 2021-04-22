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شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

اعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن طرح (44) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، فنية)، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– القانون.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المكاتب.

– الموارد البشرية.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– إدارة المشاريع.

– الصحة أو السلامة المهنية.

الوظــائف:

1- مدير أول تنفيذ الأمن.

(Senior Security Delivery Manager)

2- مشرف أغذية ومشروبات (وظيفتان).

(Food and Beverage Supervisor)

3- سائق.

(Driver)

4- مدقق حسابات الدخل.

(Income Auditor)

5- مشرف مالي.

(Finance Supervisor)

6- مشرف مغسلة.

(Laundry Supervisor)

7- مساعد مدير الري.

(Associate Irrigation Director)

8- مشرف التدبير المنزلي (وظيفتان).

(Housekeeping Supervisor)

9- مضيفة غرفة (وظيفتان)

(Room Attendant)

10- مضيف الأماكن العامة.

(Public Space Attendant)

11- موظف الإستقبال (3 وظائف).

(Receptionist)

12- مدير مساعد عمليات الأمن.

(Associate Security Operations Director)

13- مدير نمذجة معلومات البناء (وظيفتان).

(Building Information Modeling Manager)

14- المدير التجاري (7 وظائف).

(Commercial Manager)

15- مشرف المكاتب الأمامية.

(Front Desk Supervisor)

16- مدير مشروع مساعد.

(Associate Project Director)

17- مدير المشروع (وظيفتان).

(Project Director)

18- مدير إنشاءات أول (وظيفتان).

(Senior Construction Manager)

19- مدير معماري أول.

(Senior Architecture Manager)

20- مساعد مدير تجاري (4 وظائف).

(Assistant Commercial Manager)

21- مساعد مدير تحقيق الصحة والسلامة والامن.

(Associate HSS Investigation)

22- مدير عمليات الأمن.

(Senior Security Operations Manager)

23- أخصائي عمليات أمنية.

(Security Operations Specialist)

24- مدير تجاري أول.

(Senior Commercial Manager)

25- مدير اتصالات الصحة والسلامة والأمن.

(Health, Safety and Security Communications Manager)

26- مدير تحليل الصحة والسلامة والأمن.

(Health, Safety and Security Analysis Manager)

27- مدير الصحة والسلامة.

(Health and Safety Manager)

28- مهندس تخطيط أول.

(Senior Planning Engineer)

29- مدير التخطيط.

(Planning Director)

30- كبير مديري الصحة والسلامة.

(Senior Health and Safety Manager)

بوابة التوظيف (هنا)

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