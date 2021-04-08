الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أستاذ «فيروسات»: ضريبة التهاون في احترازات كورونا سندفعها الأيام المقبلة (فيديو)

أستاذ «فيروسات»: ضريبة التهاون في احترازات كورونا سندفعها الأيام المقبلة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور أحمد الشهري، أستاذ علم فيروسات المساعد في جامعة نجران، من خطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة لقناة “الإخبارية” اليوم الخميس، إن ارتفاع حالات كورونا يهدد المنظومة الصحية بالمملكة، موضحا أن ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين.

وكشف عن مؤشر خطير وهو أن حالات التعافي أصبحت تقارب نصف أعداد الإصابات وهذا لم يحدث سابقاً، مبيناً أن الوصول لمستويات إشغال تفوق 850 سريرا في أقسام العناية المركزة وضع يدعو للقلق والحذر.

وتابع:”المناطق البعيدة عن العاصمة بدأت تسجل زيادة في الإصابات، ضريبة التهاون سندفعها خلال الأسبوعين القادمين لأن أي فيروس منتشر اليوم تظهر الأعداد الحقيقية للحالات المصابة خلال من 5 أيام إلى 14 يوما”.

 

 

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1380164613208170504?s=20

مواد ذات صلة

أي لقاحات كورونا أفضل؟ الصحة توضح  

أي لقاحات كورونا أفضل؟ الصحة توضح  

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 902 إصابة جديدة و9 وفيات و469 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 902 إصابة جديدة و9 وفيات و469 حالة تعافي

دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن علاقة «كورونا» بفصيلة الدم

دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن علاقة «كورونا» بفصيلة الدم

«الصحة» تقدم أفضل طريقة للتخلص من التورم بموضع حقن إبرة لقاح «كورونا»

«الصحة» تقدم أفضل طريقة للتخلص من التورم بموضع حقن إبرة لقاح «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>