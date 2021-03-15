هل تظهر أعراض لقاح كورونا بعد أسبوع من التطعيم؟.. «الصحة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بعض الأمور المهمة المتعلقة بأعراض لقاح كورونا.
وتلقى حساب “الصحة 937” تساؤلاً جاء فيه: “هل ممكن أعراض لقاح كورونا تبدأ تظهر بعد أسبوع من التطعيم؟”.
وأجابت الوزارة بقولها: “تختلف شدة الآثار الجانبية باختلاف الحالة و معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها”.
مساءك صحة
تختلف شدة الآثار الجانبية باختلاف الحالة و معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة و تحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.
عافاكم الله
— الصحة_937 (@SaudiMOH937)March 15, 2021