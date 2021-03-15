هل تظهر أعراض لقاح كورونا بعد أسبوع من التطعيم؟.. «الصحة» تجيب

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بعض الأمور المهمة المتعلقة بأعراض لقاح كورونا.

وتلقى حساب “الصحة 937” تساؤلاً جاء فيه: “هل ممكن أعراض لقاح كورونا تبدأ تظهر بعد أسبوع من التطعيم؟”.

وأجابت الوزارة بقولها: “تختلف شدة الآثار الجانبية باختلاف الحالة و معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها”.