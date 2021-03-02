الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التجارة» تستدعي 84 صندوق كمبيوتر.. خلل قد يسبب اشتعال الحريق

«التجارة» تستدعي 84 صندوق كمبيوتر.. خلل قد يسبب اشتعال الحريق
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 84 صندوق كمبيوتر (NZXT H1) من نوع “CA-H16WR-W1″، و”CA-H16WR-B1″، المباعة خلال الفترة مارس 2020 إلى فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب استدعاء صناديق الكمبيوتر، احتمالية أن تتسبب المسامير المعدنية التي تربط الهيكل المعدني للصندوق بكيبل تمديد كرت الشاشة في حدوث إلتماس كهربائي ونشوب حريق.

ودعت وزارة التجارة إلى التوقف فوراً عن استخدام المنتج، والتواصل مع الشركة لإستبدال كيبل تمديد كرت الشاشة مجاناً.

مواد ذات صلة

ابتكار تقنية جديدة لتخزين البيانات بشكل أسرع وأرخص من المستخدمة حالياً

ابتكار تقنية جديدة لتخزين البيانات بشكل أسرع وأرخص من المستخدمة حالياً

فيصل العبدالكريم: المتستر «خائن» وحل المشكلة بيد المواطن (فيديو)

فيصل العبدالكريم: المتستر «خائن» وحل المشكلة بيد المواطن (فيديو)

مكة.. ضبط مستودع لإعادة تدوير المراتب ومصادرة 4600 مرتبة قبل بيعها (فيديو)

مكة.. ضبط مستودع لإعادة تدوير المراتب ومصادرة 4600 مرتبة قبل بيعها (فيديو)

«التجارة» تشهِر بمواطنَين ومقيم بجريمة التستر في نشاط الملابس الجاهزة

«التجارة» تشهِر بمواطنَين ومقيم بجريمة التستر في نشاط الملابس الجاهزة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>