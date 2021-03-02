«التجارة» تستدعي 84 صندوق كمبيوتر.. خلل قد يسبب اشتعال الحريق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 84 صندوق كمبيوتر (NZXT H1) من نوع “CA-H16WR-W1″، و”CA-H16WR-B1″، المباعة خلال الفترة مارس 2020 إلى فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب استدعاء صناديق الكمبيوتر، احتمالية أن تتسبب المسامير المعدنية التي تربط الهيكل المعدني للصندوق بكيبل تمديد كرت الشاشة في حدوث إلتماس كهربائي ونشوب حريق.

ودعت وزارة التجارة إلى التوقف فوراً عن استخدام المنتج، والتواصل مع الشركة لإستبدال كيبل تمديد كرت الشاشة مجاناً.