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توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على معظم المناطق

توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس غدا الأحد بمختلف مناطق المملكة.

وتوقّع المركز في تقريره اليومي هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن هذه الحالة تشمل أيضاً أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتوقع تقرير الأرصاد أن تسجل أعلى درجة حرارة غداً في شرورة بمعدل 32 درجة مئوية ، وأدنى درجة حرارة في تبوك وطريف (8 درجات مئوية).

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