الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الربيعة» يعلق على مقطع القناعات السلبية: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد (فيديو)

«الربيعة» يعلق على مقطع القناعات السلبية: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من السلوكيات والقناعات السلبية، والتي قد تكون سبباً في منع البعض من الحصول على لقاح كورونا.

وأعاد الربيعة نشر مقطع توعوي نشرته وزارة الصحة عبر “تويتر”، ولذلك للتوعية بأهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووثق المقطع تأثير القناعات والسلوكيات السلبية في إحجام البعض عن أخذ اللقاح أو إعطاء اللقاح لمن يحبون كالوالدين مثلا، مما يتسبب في أضرار خطيرة لهم في حالة الإصابة، لا قدر الله.

وعلق وزير الصحة على المقطع بقوله “يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لا تدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب، بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 323 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

مواد ذات صلة

الشيخ الفوزان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الشيخ الفوزان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

توجيه مهم من «الصحة» بشأن التعامل مع كبار السن في زمن كورونا

توجيه مهم من «الصحة» بشأن التعامل مع كبار السن في زمن كورونا

متى يكون قصر القامة طبيعي عند الطفل وهل يستلزم زيارة الطبيب؟ الصحة تجيب

متى يكون قصر القامة طبيعي عند الطفل وهل يستلزم زيارة الطبيب؟ الصحة تجيب

متحدث «الصحة»: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كورونا

متحدث «الصحة»: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>