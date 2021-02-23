«الربيعة» يعلق على مقطع القناعات السلبية: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من السلوكيات والقناعات السلبية، والتي قد تكون سبباً في منع البعض من الحصول على لقاح كورونا.

وأعاد الربيعة نشر مقطع توعوي نشرته وزارة الصحة عبر “تويتر”، ولذلك للتوعية بأهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووثق المقطع تأثير القناعات والسلوكيات السلبية في إحجام البعض عن أخذ اللقاح أو إعطاء اللقاح لمن يحبون كالوالدين مثلا، مما يتسبب في أضرار خطيرة لهم في حالة الإصابة، لا قدر الله.

وعلق وزير الصحة على المقطع بقوله “يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لا تدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب، بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 323 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة.