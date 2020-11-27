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جدة .. «الهلال الأحمر» يرفع جاهزية طواقمه بسبب تقلّبات الأحوال الجوية

جدة .. «الهلال الأحمر» يرفع جاهزية طواقمه بسبب تقلّبات الأحوال الجوية
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تواصل-  فريق التحرير:

وجه مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، ابتداء من أمس الخميس إلى يوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأوّل.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة أبوزيد، أن المراكز الإسعافية في حالة تأهب وجاهزية وأن هناك تنسيقًا مع الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

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