بكل سهولة.. طريقة تحميل أي مقطع من «يوتيوب» بدون برامج

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أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، طريقة تحميل مقاطع من اليوتيوب بكل سهولة وبدون استخدام أي برامج.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا أردت تحميل مقطع من اليوتيوب إلى جهازك بدون أي برنامج، فقم بإضافة أحد الأحرف التالية إلى قبل كلمة “youtube” في رابط المقطع في اليوتيوب:

SS

أو

CONV

أو

PWN

وكذلك بإمكانك إضافة أحد هذه الأحرف بعد كلمة “youtube” في الرابط:

DLD

أو

PP