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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بكل سهولة.. طريقة تحميل أي مقطع من «يوتيوب» بدون برامج

بكل سهولة.. طريقة تحميل أي مقطع من «يوتيوب» بدون برامج
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، طريقة تحميل مقاطع من اليوتيوب بكل سهولة وبدون استخدام أي برامج.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا أردت تحميل مقطع من اليوتيوب إلى جهازك بدون أي برنامج، فقم بإضافة أحد الأحرف التالية إلى قبل كلمة “youtube” في رابط المقطع في اليوتيوب:

SS
أو
CONV
أو
PWN

وكذلك بإمكانك إضافة أحد هذه الأحرف بعد كلمة “youtube” في الرابط:
DLD
أو
PP

 

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الحمادي يوضح طريقة تشغيل مقطع «يوتيوب» في خلفية الجوال (فيديو)

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