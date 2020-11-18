بكل سهولة.. طريقة تحميل أي مقطع من «يوتيوب» بدون برامج

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، طريقة تحميل مقاطع من اليوتيوب بكل سهولة وبدون استخدام أي برامج.
وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا أردت تحميل مقطع من اليوتيوب إلى جهازك بدون أي برنامج، فقم بإضافة أحد الأحرف التالية إلى قبل كلمة “youtube” في رابط المقطع في اليوتيوب:
SS
أو
CONV
أو
PWN
وكذلك بإمكانك إضافة أحد هذه الأحرف بعد كلمة “youtube” في الرابط:
DLD
أو
PP
إذا أردت تحميل مقطع من اليوتيوب إلى جهازك بدون أي برنامج، فقم بإضافة أحد الأحرف التالية إلى قبل كلمة "youtube" في رابط المقطع في اليوتيوب:
SS
أو
CONV
أو
PWN
وكذلك بإمكانك إضافة أحد هذه الأحرف بعد كلمة "youtube" في الرابط:
DLD
أو
PPpic.twitter.com/G76IcEBeg0
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)November 18, 2020