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شاهد … «المرور» يُلقي القبض على شخص قاد سيارته بسرعة جنونية بعقبة ضلع

شاهد … «المرور» يُلقي القبض على شخص قاد سيارته بسرعة جنونية بعقبة ضلع
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تواصل – فريق التحرير:

اطاحت الإدارة العامة للمرور بقائد سيارة متهور نشر مقطعًا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود سيارته بسرعة جنونية بعقبة ضلع بمنطقة عسير الجنوبية.

وغردت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”، وذلك تعليقًا على تغريدة أحد المواطنين مرفقة بمقطع فيديو قال فيها: ” هذا المقطع لأحد المتهورين فعقبة ضلع وسرعه جنونيه وتعريض حياة الناس للخطر والمقطع جديد اتمنى اتخاذ الاجراء اللازم بحقه”.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور تحث المواطنين والمقيمين على التعاون معها لرصد المخالفات المرورية التي من بينها ما قد يُعرّض حياة الأخرين للخطر، حيث تفاعل مع دعواتها الكثير من الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابها الرسمي على موقع تويتر “@eMoroor

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