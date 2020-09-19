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3 وفيات وإصابة خطيرة في حادث تصادم على طريق بيشة

3 وفيات وإصابة خطيرة في حادث تصادم على طريق بيشة
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تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق بيشة باتجاة سبت العلايا، صباح اليوم السبت، حادث تصادم نتج عنه عدد من الوفيات وحالات الإصابة.

وصرح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، بأن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم على طريق بيشه باتجاه سبت العلايا مما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم، توجهت ٣ فرق إسعافية واتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة خطيرة تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشه عن طريق الفرق الإسعافية.

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