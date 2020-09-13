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«الأرصاد» تتابع انبعاث غاز «مجهول المصدر» في أجواء الجبيل

«الأرصاد» تتابع انبعاث غاز «مجهول المصدر» في أجواء الجبيل
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تتابع بلاغاً عن انبعاث غاز مجهول المصدر في أجواء الجبيل وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسين القحطاني، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتعرّف على جودة الهواء ومكان التلوث، وأضاف أنها تقوم بجولات مستمرة بالتنسيق مع المنشآت الصناعية، وفقاً لـ«عكاظ».

وأكد القحطاني أن الأرصاد تقوم بدورها في متابعة البلاغ بالاستعانة بجهاز كشف الهواء لمعرفة المصدر وما إذا كان هناك تسرب أو ارتفاع في مستوى التلوث.

وقال: «كل هذه الإجراءات تقوم بها الهيئة لمعرفة الأسباب»، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، وذلك حسب نوع المخالفة، وسيتم إصدار العقوبة.

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